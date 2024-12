Fiorentina-Cagliari, le probabili formazioni: Palladino e Nicola si schierano a specchio

Fiorentina-Cagliari probabili formazioni del lunch match della quindicesima di Serie A, in programma domani alle 12:30 al “Franchi”. La Viola torna in campo in Serie A dopo il dramma di Edoardo Bove e la sconfitta ai rigori con l’Empoli in Coppa Italia, con il desiderio di ritrovare serenità e risultato.

La Fiorentina parte favorita per qualità e condizione, ma dovrà stare attenta alla solidità difensiva del Cagliari e alla vivacità dei suoi giovani interpreti offensivi. I viola cercheranno di imporre il loro gioco, sfruttando la velocità di Sottil e la precisione di Beltrán. Il match promette spettacolo, con la Fiorentina a caccia di un record storico e il Cagliari determinato a consolidare la propria risalita in classifica.

Le scelte di Palladino

Il tecnico dei gigliati dovrebbe schierare il consueto 4-2-3-1, con alcune possibili novità: tra i pali dovrebbe esser confermato De Gea, mentre a sua protezione in difesa agiranno sulle fasce Dodô e Gosens, con al centro Pongračić ed uno tra Ranieri o Comuzzo, con il primo favorito. La coppia di centrocampo, considerata l’assenza di Bove, sarà costituita da Adli e Cataldi. Sulla trequarti e in attacco Palladino è orientato a confermare gli uomini visti in Coppa Italia contro l’Empoli: Colpani e Sottil sulle corsie esterne, con Beltrán dietro l’unica punta Kean.

Le scelte di Nicola

Dopo la vittoria contro il Verona, il Cagliari di Davide Nicola si presenta a Firenze con l’intento di limitare i danni contro un’avversaria in grande forma. Il tecnico piemontese dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con alcuni accorgimenti: in porta ci sarà ancora Sherri, protetto dalla coppia centrale Mina-Luperto con Zappa e Obert terzini. A centrocampo la mediana sarà affidata a Makoumbou e Adopo, che avranno il compito di dare equilibrio e protezione. Infine dietro la punta Piccoli, agiranno Zortea, Gaetano e Felici, quest’ultimo autore dell’assist decisivo contro l’Hellas.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli.

