Fiorentina ed Empoli, gol ed emozioni: la spuntano gli ospiti ai rigori, Jacopo Seghetti eroe della serata

Fiorentina ed Empoli si sono affrontate al Franchi per gli ottavi di finale di Coppa Italia, a pochi giorni dal drammatico episodio del malore di Edoardo Bove. In molti si chiedevano con che spirito sarebbero scesi in campo i viola, ancora provati dagli eventi di domenica. Ma sin dall’inizio, i ragazzi di Palladino hanno mostrato di essere pienamente in partita. La gara è iniziata subito con un buon ritmo, con la Fiorentina in attacco e l’Empoli pronto a colpire in contropiede.

Sebastiano Esposito trascina l’Empoli ai quarti di Coppa Italia. Gol splendido e poi rigore decisivo. Ora Juventus o Cagliari per l’Empoli, eliminata la Fiorentina https://t.co/bPe0HCyag7 pic.twitter.com/B7LL3A7w1v — Daniele Mari (@marifcinter) December 4, 2024

È stato l’Empoli a colpire per primo, dopo soli 4 minuti di gioco, con un gol favorito da un grave errore difensivo di Martinez Quarta. Ekong ha intercettato il pallone e ne ha approfittato trafiggendo Terracciano da pochi passi. La reazione della Fiorentina si è concentrata soprattutto in un colpo di testa di Kean che, a un metro dalla porta vuota, non è riuscito a schiacciare di testa e ha colpito una clamorosa traversa. Pur spingendo, i viola non sono più riusciti a rendersi pericolosi, e l’Empoli ha concluso il primo tempo in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa la pressione della Fiorentina si è fatta più arrembante. Gli uomini di Palladino hanno iniziato a creare occasioni stringendo la difesa dell’Empoli in una morsa. E dopo uno strepitoso intervento di Jacopo Seghetti su Beltran, hanno raggiunto il pareggio con una deviazione di Kean su una palla vagante in area: 1-1. I viola hanno continuato ad attaccare, anche se a rendersi pericoloso è stato l’Empoli con un tiro di Esposito deviata in angolo da Terracciano.

Ma lo schema della partita non è cambiato, sino a che Sottil ha segnato il 2-1 al 70′ con un gran destro dal limite (leggermente deviato, involontariamente, dalla schiena di un suo compagno). Ma l’Empoli non è mai domo, e 5 minuti più tardi su un altro grave errore in uscita da parte di Dodò, la palla è arrivata a Sebastiano Esposito che ha superato il portiere viola con un delizioso tocco sotto: 2-2, tutto da rifare.

Fiorentina-Empoli, Seghetti ed Esposito fenomenali

La partita, emozionante e combattuta, si è fatta più nervosa e Gosens è stato ammonito per un brutto intervento a centrocampo. Gli equilibri sono saltati e la palla ha cominciato a viaggiare in modo più disordinato, con tentativi da entrambe le parti ma senza occasioni particolari. Anche il nuovo entrato Pezzella, come Gosens, si è fatto ammonire per un fallo abbastanza inutile.

A pochi minuti dalla fine è ancora il giovanissimo portiere Seghetti, 19 anni, a salvare l’Empoli, con un riflesso strepitoso su un colpo di testa a botta sicura scagliato da pochi passi dal solito Kean. Non c’è più tempo per i viola per evitare i calci di rigore, visto che il regolamento della Coppa non prevede i supplementari.

Dopo tre centri (fra cui quello di Gudmunsson) è Ekong a fallire il secondo rigore dell’Empoli tirando fuori. Ma ancora una volta, l’eroe della serata empolese è Jacopo Seghetti (se il buongiorno si vede dal mattino, lo attende una grande carriera), che respinge il tiro di Ranieri. A sorpresa, a tradire i viola è Moise Kean, che tira altissimo. Un errore decisivo. Sebastiano Esposito, altro giovanissimo eroe dell’impresa empolese, non trema e realizza l’ultimo rigore. E l’Empoli vola ai quarti di Coppa Italia.

