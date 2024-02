Donne e motori: chi sono le fidanzate e mogli (bellissime) dei piloti di Formula 1

Fidanzate piloti Formula 1. Si parla spesso delle wags, ovvero delle fidanzate o mogli dei calciatori, ma anche molti piloti di Formula 1 hanno accanto a loro donne bellissime. Alcune di loro scelgono di restare lontane dalla vita sportiva dei propri compagni, altre invece appaiono spesso in pista prima della partenza o ai box. Qualcuna di queste che citeremo nell’articolo, dunque, avrà per voi un viso familiare perchè sicuramente l’avrete già vista in televisione mentre aspettavate la gara di Formula 1. (Continua…)

I piloti attuali della Formula 1

Il campionato 2023 di Formula 1 ha potuto contare su 21 piloti per circa dieci scuderie: Hamilton e Russel per la Mercedes, Perez e Verstappen per la Red Bull, Pilastri e Norris per la McLaren, Sainz e Leclerc per la Ferrari, Zhou e Bottas per l'Alfa Romeo, Alonso e Stroll per l'Aston Martin, Magnussen e Hulkenberg per la Haas, Albon e Sargeant per la Williams, Gasly e Ocon per Alpine, Ricciardo, De Vries e Tsunonda per l'Alpha Tauri.