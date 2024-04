Festa Inter, cartello di Dumfries su Theo: indaga la procura Figc – C’è qualcosa che stona nella festa scudetto dell’Inter. Si tratta di Denzel Dumfries che, nel corso dei festeggiamenti, ha alzato uno striscione che lo raffigura mentre tiene al guinzaglio Theo Hernandez, il terzino del Milan con cui non i rapporti non sono idilliaci. (continua a leggere dopo le foto)

Il gesto di Denzel Dumfries durante la parata tricolore dell’Inter sul pullman scoperto non è passato inosservato e rischia di avere conseguenze sul piano disciplinare. La Procura della FIGC ha già acquisito le immagini incriminate e aprirà un fascicolo. A Dumfries dovrebbe essere contestato l’art. 4 del Codice di giustizia sportiva che obbliga i tesserati a ‘lealtà, correttezza e probità’. Il caso Dumfries è soltanto l’ultimo di una lunga serie, purtroppo durante i festeggiamenti può capitare che si scivoli nel cattivo gusto: in passato la vicenda si è conclusa con una multa per il calciatore e per il club. Nel 2022, in occasione della festa scudetto del Milan, proprio Theo Hernandez insieme ai compagni Krunic, Maignan e Tonali sono stati puniti con multe tra i quattro e i cinquemila euro proprio per uno striscione esposto nei confronti degli interisti durante la festa del Diavolo scudettato.