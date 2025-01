Lewis Hamilton è stato protagonista di un incidente durante i test Ferrari sul circuito di Montmelò, a Barcellona. Nel corso della seconda giornata di prove con la SF-23, il sette volte campione del mondo ha perso il controllo della vettura nel tratto finale del circuito, finendo contro le barriere.

Il pilota britannico, fortunatamente, è uscito illeso dall’incidente, ma la monoposto ha subito danni alla sospensione e alle appendici aerodinamiche. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.00, secondo quanto riportato da Motorsport Italia, e ha richiesto l’intervento immediato dei mezzi di recupero.

Ferrari, grande spavento per Lewis Hamilton

L’episodio ha costretto la Ferrari a rivedere il programma della giornata, con ritardi nella sessione pomeridiana: Charles Leclerc avrebbe dovuto prendere il volante dopo la pausa pranzo, ma i lavori di riparazione della monoposto, uniti agli adattamenti per il pilota monegasco, hanno fatto slittare la ripresa del test.

I test con la SF-23 termineranno giovedì, prima di lasciare spazio alle prove con la nuova SF-24, che verrà utilizzata per una sessione dedicata allo sviluppo delle gomme Pirelli 2026. Nonostante l’incidente, Hamilton ha espresso pareri positivi sulle capacità di frenata della Ferrari.

Il pilota ha tratto un’ottima sensazione dall’utilizzo del sistema frenante Brembo, una novità per lui dopo anni con i dischi Carbon Industrie in Mercedes. Se questa sicurezza in frenata dovesse essere confermata anche in seguito, potrebbe rappresentare un vantaggio significativo per l’inglese, soprattutto nelle qualifiche.

