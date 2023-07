Fedez malattia. Il rapper torna a parlare del male che l’ha colpito più di un anno fa. Il marito di Chiara Ferragni ha dovuto ricorrere ad un’operazione abbastanza delicata per rimuovere un tumore al pancreas. Fortunatamente l’operazione è andata a buon fine e adesso si sta riprendendo. A distanza di più di un anno, però, il cantante torna a parlare della sua malattia. (Continua…)

Leggi anche: Fedez, il gesto per la figlia scatena la critica del web

Leggi anche: Fedez e Chiara Ferragni, ecco perché non parlano di Berlusconi: la frecciatina di Corona

Fedez malattia

Più di un anno fa, il noto rapper Fedez ha vissuto un periodo assai particolare. Il cantante, infatti, ha scoperto di avere un tumore raro al pancreas ed ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico molto delicato. Il cantante è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove gli hanno asportato il tumore neuroendocrino al pancreas. Dopo un po’ di tempo, Fedez è tornato a casa ed ha riabbracciato i suoi figli. Adesso il rapper sta bene, ma quello resterà sempre un brutto ricordo. (Continua…)

Leggi anche: Fedez risponde durissimo a Luis Sal: la sua replica

Leggi anche: Luis Sal-Fedez, interviene la mamma di Fedez: cosa ha detto

Fedez malattia: le sue nuove dichiarazioni

In occasione del talk “Brutto male addio” a “Il tempo della salute” a Milano, Fedez è tornato a parlare della sua malattia. Come abbiamo detto, infatti, più di un anno fa ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore raro al pancreas. In merito alla malattia, il cantante ha dichiarato: “La narrazione che si fa quando si ha avuto una malattia ruota intorno a una sorta di imperativo a essere migliori. Ma chi lo ha detto che uno per forza deve essere migliore? Il pensiero che ho fatto io è questo: se non sono migliorato, forse sono ancora peggio di prima“. (Continua…)

Fedez malattia: com’è cambiata la sua vita

La malattia, a quanto pare, non ha cambiato Fedez come persona, ma sicuramente ha modificato le sue abitudini. Dal punto di vista gastrico, infatti, il rapper oggi è costretto non solo a mangiare lentamente, ma anche ad assumere gli enzimi prima di ogni pasto, dato che il pancreas non ne produce abbastanza. Un piccolo sacrificio che gli costringe ogni giorno a ricordarsi con chi ha avuto a che fare.