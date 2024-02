Fedez, la preoccupazione della piccola Vittoria quando lui se ne va di casa

Sono giorni che si parla di una possibile crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo lo scandalo del pandoro-gate che ha colpito l’influencer, il rapporto di coppia sembra averne risentito più di tutto. I due, dopo le feste di Natale non si fanno più vedere insieme e ancora non si sa il perchè. Qualcuno parla di strategia mediatica, per far risalire dai fondali l’imprenditrice digitale, altri invece hanno già dato la sentenza. Intanto i due passano tanto tempo separati e a breve il rapper partirà per un lungo viaggio. Comunicato ai figli la sua assenza, documentata con una storia Instagram, la preoccupazione della piccola Vittoria fa intenerire tutti.

Fedez se ne va

Mentre Chiara tenta invano di riemergere e riacquistare notorietà, anche l’ultimo brand Pigna, ha deciso di dissociarsi. In una nota il marchio “esclude la collaborazione con soggetti terzi sanzionati dalle autorità competenti per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi“, come lui anche Coca-Cola e Safilo. E mentre gli sponsor abbandonano Chiara, Chiara si abbandona ad un weekend rilassante a Portofino, in Liguria, mentre Fedez ha festeggiato il compleanno del padre Franco a Milano. Come mai ad un avvenimento così importante la nuora non ha partecipato? Alcuni esperti affermano che il rapper avrebbe deciso di prendere le distanze da Chiara per evitare “l’effetto alone”, così dissociandosi da lei si terrà fuori dalle critiche. E quale miglior modo di stare lontano dalla moglie se non partire per oltreoceano?

Fedez in America, la preoccupazione della piccola Vittoria

Con una storia Instagram, Fedez ha comunicato che partirà per un viaggio di lavoro a Miami. Il volo era stato già deciso da tempo, ma se le voci sulla crisi tra lui e Chiara sono vere questo potrebbe essere un modo per ritrovarsi, o perdersi per sempre.. Il rapper ha comunicato la decisione ai figli Leone 5 anni e Vittoria 3 anni il 23 marzo. È proprio la reazione di quest’ultima a lasciare di stucco i fan del cantante. (continua dopo la foto)

La figlia Vittoria, appresa la notizia della partenza, ha chiesto a suo padre: “Ma poi torni?“. Che questa domanda nasconda in realtà una dura verità? Ad ogni modo, il momento “padre-figlia” è stato davvero tenero. Fedez, visibilmente commosso, ha prontamente risposto: “Ma certo che torno”. Il giovane è stato poi sommerso dall’abbraccio dei figli. E pensare che a quest’ora, l’anno scorso Fedez e la moglie si preparavano a partecipare al Festival di Sanremo.