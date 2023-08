L’ultimo arrivato in casa Lazio ha un grande potenziale ed era stato fortemente richiesto da Maurizio Sarri. Con il tecnico toscano potrà fare il salto di qualità, in un modulo che valorizza i giocatori offensivi con quelle caratteristiche.

Torna il sereno alla Lazio

In casa della Lazio sembra essere tornato il sereno dopo le frizioni tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito in merito al mercato portato avanti dai biancocelesti. Il chiarimento tra le parti e l’arrivo di Kamada e Isaksen ha riportato entusiasmo in un’ambiente orfano della bandiera Milinkovic Savic. Il tecnico ora può provare ad inserire gradualmente gli ultimi arrivati nei propri schemi in vista dell’esordio in campionato contro il Lecce al via del Mare il prossimo 20 agosto. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Isaksen prova i calci di punizione con il suo sinistro a giro (Photo by Lars Ronbog / FrontZoneSport via Getty Images)

Isaksen nel modulo di Sarri

Isaksen è un esterno in grado di saltare l’uomo con facilità. Un prototipo di giocatore che somiglia molto a quel Berardi che Sarri invano aveva chiesto a Lotito. Il danese classe 2001 ama partire largo per poi accentrarsi tagliando il campo. E’ un sinistro naturale che deve ancora migliorare con l’altro piede, ma che con il mister toscano avrà modo di crescere molto. Nel modulo laziale giocherebbe da attaccante destro, tuttavia dovrà confrontarsi per la prima volta con un campionato totalmente diverso. Nell’ultima stagione in Danimarca ha realizzato 18 gol in campionato, una cifra però difficilmente raggiungibile al primo colpo in Italia.

