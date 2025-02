“Non vale nulla”: il famoso giornalista contro Olly e la sua vittoria – Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso da diversi giorni, ma se ne continua a parlare. Le polemiche non si smorzano con la fine della kermesse canora, a qualcuno davvero la classifica finale non è andata giù. Il «Fatto Quotidiano» ha letteralmente massacrato la vittoria di Olly. Andrea Scanzi ha pubblicato una diretta nella quale ha commentato tutte le 29 canzoni del Festival di Sanremo 2025. Quando è arrivato il momento di Olly, il giornalista c’è andato giù pesantissimo dicendo che il cantante artisticamente vale meno di nulla e che il suo trionfo fa capire bene il declino culturale del nostro paese. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Sanremo 2026, c’è un problema. La Rai: “A breve faremo una riflessione”

Leggi anche: Sanremo, la profezia di Carlo Verdone su Lucio Corsi: cosa aveva previsto

Il famoso giornalista contro Olly e la sua vittoria a Sanremo 2025

Per Andrea Scanzi la vittoria del festival di Sanremo 2025 doveva andare a Giorgia e al suo brano “La cura per me”: “La vincitrice più giusta era Giorgia, però mi ha convinto anche Fedez, anche se a lui ho preferito Lucio Corsi e Brunori“. La cantante romana, lo ricordiamo, ha ricevuto il premio “Tim la Forza delle Connessioni”, risultando la più votata dal pubblico tra gli artisti in gara sull’App My TIM e sui social del Gruppo. “La vera vittoria è l’affetto del pubblico, soprattutto dopo tutti questi anni ha un valore inestimabile. Non so se lo merito, ma vi ringrazio con tutto il mio cuore”, ha detto tra le lacrime alla finale stringendo tra le mani il riconoscimento Giorgia e il pubblico ha replicato intonando il coro “hai vinto”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Un mio sogno si realizza”. “Sanremo”, Carlo Conti svela il super ospite

Leggi anche: “Fiorello mi ha inviato un messaggio nella notte”: il retroscena di Carlo Conti

Sanremo 2025, Andrea Scanzi “massacra” Olly

Andrea Scanzi su «Il Fatto Quotidiano» ha detto di aver apprezzato moltissimo Giorgia e di non aver condiviso affatto la vittoria di Olly. “Artisticamente vale meno di niente Olly. Chi è arrivato secondo, terzo, quarto, quinto e sesto era migliore di lui. Era nettamente la canzone più brutta delle prime sei e tra le più brutte in generale. Il televoto questa volta ha premiato una canzone pessima“, ha tuonato il giornalista, ma non è finita qui.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva