“Un mio sogno si realizza”. “Sanremo”, Carlo Conti svela il super ospite di stasera: chi è

Durante la conferenza stampa di oggi, venerdì 14 febbraio 2025, Carlo Conti ha annunciato un super ospite a sorpresa di Sanremo. Il conduttore si è giocato il jolly, dopo le ultime polemiche sul Festival per poi andarsene in fretta e furia. E per la prima volta nella storia, il direttore artistico ha lasciato la sala stampa, senza rispondere alle domande. Cosa sta succedendo?

Le polemiche in sala stampa

Oggi, Carlo Conti ha aperto la conferenza stampa chiedendo scusa ai giornalisti per le polemiche e le incomprensioni del giorno prima, in cui aveva velatamente accusato la sala stampa, salvo poi rettificare, di aver votato in massa contro Geolier, per non farlo vincere lo scorso anno. Non sono mancate le polemiche anche oggi: dalla collana di Tony Effe allo sketch di Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa sull'uomo ideale. Poi l'annuncio a sorpresa del conduttore.

“Sanremo”, Roberto Benigni è il super ospite di stasera

Nella serata di oggi, la quarta del Festival di Sanremo 2025, dedicata alle cover e ai duetti, ci sarà come super ospite Roberto Benigni. Una vera e propria sorpresa, annunciata solo oggi da Carlo Conti. “Stasera aprirò il festival con Roberto Benigni. Per me si realizza un sogno. L’avevo chiamato in tutti i miei precedenti Festival senza riuscire. Stasera mi ha detto che vuole aprire il Festival con me. Non so cosa farà, lo vado ad incontrare adesso”, ha detto il conduttore, prima di lasciare la sala stampa.

