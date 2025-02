“Fiorello mi ha inviato un messaggio nella notte”: il retroscena di Carlo Conti a “Sanremo”

Come sempre, anche oggi Carlo Conti in conferenza stampa ha presentato la terza serata del Festival di Sanremo, insieme alle co-conduttrici Katia Follesa, Miriam Leone e Elettra Lamborghini. Tra le altre cose, il conduttore della kermesse ha risposto ad una domanda a proposito di Amadeus. Conti ha fatto sapere di non aver sentito telefonicamente il suo collega, ma di aver ricevuto un messaggio da Fiorello. (Continua dopo le foto)

Record di ascolti per il “Sanremo 2025”

Carlo Conti ha fatto la storia. La seconda puntata del Festival di Sanremo, condotta dal direttore artistico insieme a Nino Frassica, Bianca Balti e Cristiano Malgioglio ha totalizzato 11.7 milioni di telespettatori con il 64.5 % di share. Con questi numeri, Carlo Conti ha superato anche la serata record del collega che nel 2023 arrivò a 10.5 milioni di spettatori con il 62.3 % di share. Un risultato importante che oggi ha commentato in conferenza stampa. (Continua dopo le foto)

Le parole di Carlo Conti su Amadeus

Il Festival di Sanremo sta andando alla grande per quanto riguarda gli ascolti televisivi. Carlo Conti si è rivelato all’altezza del compito che gli è stato affidato: creare un Festival che potesse competere con quello che Amadeus ha guidato egregiamente negli anni passati. Alla domanda di una giornalista: “Hai sentito Amadeus in questi giorni?”, Carlo Conti in conferenza stampa ha risposto: “Ancora no, credo che lasci passare questo ciclone. Ancora non mi ha messaggiato e io non ho avuto modo di messaggiare con nessuno”, le sue parole. In compenso, il direttore artistico ha ammesso di aver sentito Fiorello, da sempre braccio destro di Amadeus a Sanremo.

