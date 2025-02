Sanremo, la profezia di Carlo Verdone su Lucio Corsi: cosa aveva previsto. Per molti è stato la vera sorpresa dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, tuttavia l’artista toscano era già conosciuto in ambienti musicali più di nicchia. Grazie anche alla lungimiranza del direttore artistico della kermesse, Carlo Conti, Corsi ha avuto la possibilità di raggiungere il grande pubblico con le sue esibizioni memorabili sul palco dell’Ariston. Vedendolo proiettato verso una carriera musicale di successo, i fan della prima ora stanno festeggiando: tra loro, si scopre, c’è anche un volto noto della televisione e del cinema italiani. Stiamo parlando Carlo Verdone, l’attore comico che, in tempi non sospetti, aveva avuto un’incredibile intuizione (o per meglio dire una vera e propria profezia) sul futuro di Lucio. (Continua a leggere dopo la foto…)

Sanremo 2025, Lucio corsi è la sorpresa del Festival

Lucio Corsi ha conquistato “Sanremo 2025”. Con il brano “Volevo essere un duro“, l’artista toscano si è classificato al secondo posto, aggiudicandosi anche il prestigioso Premio della Critica “Mia Martini”. Come lui stesso ha affermato, il grande successo è arrivato in modo inaspettato e ora seguono alcuni giorni di “assestamento” per elaborare il fatto di essere entrato così repentinamente nell’universo dei Big. Tuttavia, c’è chi aveva creduto in lui anche prima del grande exploit sanremese. Alcuni mesi prima, Carlo Verdone aveva fatto una straordinaria profezia su di lui includendolo in uno dei suoi progetti. (Continua a leggere dopo la foto…)

Carlo Verdone e la profezia su Lucio Corsi

L’attore e regista romano aveva infatti collaborato direttamente con Corsi sia sul set che dietro le quinte di “Vita da Carlo 3”, dove l’artista toscano era stato guest star. Nella serie, disponibile su Paramount+, Verdone interpreta il direttore artistico del Festival, scegliendo proprio Corsi come artista in gara. Quella che inizialmente era solo finzione si è poi trasformata in realtà. Vista la fortunata coincidenza, Carlo Verdone è stato interpellato sugli sviluppi di carriera del cantante “Lucio Corsi è stata la vera novità del festival. Partito come uno sconosciuto al grande pubblico e riuscito a conquistare chi lo ha ascoltato grazie ai suoi testi pieni di poesia, ironia e fantasia” ha commentato il regista all’Adnkronos. “Quello che traspare in Lucio è l’essere una persona piena di garbo, che vive di stupore. Non c’è mai rabbia in lui. Ma la sua forza non è solo nel suo talento ma anche nella sua pacatezza di persona perbene e umile. L’umiltà è la cosa che lo contraddistingue più di tutte. E’ andato avanti con i suoi soli mezzi”.

