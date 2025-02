Sanremo 2026, c’è un problema. La Rai: “A breve faremo una riflessione”. La 75esima edizione della kermesse canora è terminata da poche ore, ma lo sguardo degli organizzatori è già volto al futuro della prossima. All’orizzonte incombe infatti un problema per la Rai; l’azienda dovrà tenere conto di una preoccupante sovrapposizione di eventi che, se mal gestiti, metterebbero a rischio la buona riuscita del Festival. Ma vediamo nel dettaglio cosa minaccia la prossima edizione. (Continua a leggere dopo la foto…)

Festival di Sanremo, il successo della 75esima edizione

Si è conclusa sabato scorso la “Settimana Santa di Sanremo“, così nominata dai più appassionati per sottolineare l’estensione del coinvolgimento pubblico per le cinque serate del Festival canoro. Negli anni, infatti, la kermesse è diventata una tradizione irrinunciabile, catalizzando l’attenzione di una grandissima fetta di telespettatori e allineando (di conseguenza) l’interesse dei media del Paese. E così, per una settimana all’anno, tutti i riflettori sono puntati sul Teatro dell’Ariston e su ciò che gli gravita attorno L’evento sanremese si è trasformato in uno spettacolo a tutto tondo. Si tratta di un’occasione per ascoltare musica, conoscere nuovi talenti, lanciare uno sguardo a moda e tendenze e, in definitiva, partecipare ad un dibattito sulla contemporaneità. Sicuramente, vista la popolarità del Festival, la Rai è molto attenta a preservarne il successo. Tuttavia, l’azienda pubblica avrebbe già un nuovo cruccio per quanto riguarda l’organizzazione della prossima edizione di Sanremo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Sanremo: la direzione artistica di Carlo Conti

Anche quest’anno, la kermesse è stata organizzata con tutti i crismi ottenendo un grande successo in termini di ascolti. La direzione artistica di Carlo Conti, distanziatasi in molti punti da quella del suo predecessore Amadeus, ha fatto raggiungere alla manifestazione il picco del 73,1% di share e 13 milioni 427 mila spettatori per la finale del 15 febbraio. Il risultato ha spazzato via le perplessità e i timori per il cambio di direzione, tuttavia la prossima edizione, 76esima, presenta già le prime criticità.



