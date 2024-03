F1, Verstappen respinge le avances di Mercedes: “Resterò in Red Bull”

F1 Verstappen resta in Red Bull: respinta la Mercedes. La Formula 1, in sigla F1, in inglese Formula One e indicata in italiano come Formula Uno, è la massima categoria di vetture monoposto a ruote scoperte da corsa su circuito definita dalla Federazione Internazionale dell’Automobile. La categoria è nata nel 1948, diventando poi a carattere mondiale nella stagione 1950. In queste ore in molti si sono chiesti se Verstappen resterà o meno in Red Bull e la risposta a questa domanda è stata data dal diretto interessato. (Continua a leggere dopo la foto)

Max Verstappen si è detto felice dell’interesse di Toto Wolff annunciato a più riprese nelle passate settimane, ma ha anche affermato di voler rispettare il lungo contratto che lo lega a Red Bull e che, dopo il 2028, il suo futuro rimane a oggi incerto. Come riportato da MotorSport, il pilota ha dichiarato: “Mi sono sempre sentito a mio agio in Red Bull perché, per me, questa è come se fosse una seconda famiglia. In una famiglia, ci possono essere ogni tanto, non voglio direi disaccordi, ma, insomma, la famiglia non te la scegli. Ti scegli gli amici. No ma va bene. Voglio dire, vale per tutti quella cosa e io sono concentrato solo sulle performance”

Poi il pilota ha aggiunto: “La verità è che mi piacerebbe parlare molto di più della grande macchina che il team ha fatto. Ma speriamo che questo arrivi nel tempo. Sono felice in Red Bull ed è per questo che ho firmato il rinnovo di contratto. Naturalmente è molto importante cercare di mantenere le persone chiave all’interno della squadra per un periodo di tempo lungo, perché è proprio con queste che puoi avere continuità di rendimento”.

