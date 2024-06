Europei atletica, il programma di martedì 11 giugno: tutti gli italiani in gara

Oggi, martedì 11 giugno 2024, è il penultimo giorno dei Campionati Europei di atletica leggera. Gli atleti italiani sono pronti a portare a casa altre vittorie e arricchire un medagliere che già nei giorni scorsi è diventato sostanzioso. Gli appassionati potranno seguire gli Europei di atletica di Roma in Tv sui canali Rai e su Sky Sport, in diretta streaming su RaiPlay, NOW e Sky Go. (Continua dopo le foto)

Europei atletica 2024, i risultati di questa mattina

Nella sessione mattutina, Larissa Iapichino si è qualificata per la finale del salto in lungo donne, grazie a un primo salto che la fa atterrare a 6,71 metri: la gara finale si terrà domani sera 12 giugno dalle 20.54. Sempre questa mattina si sono giocate le semifinali della staffetta 4×400 maschile. La squadra azzurra composta da Brayan Lopez, Vladimir Aceti, Riccardo Meli e Edoardo Scotti, si qualifica per la finale, arrivando seconda nella propria gara in 3’02″01 con il settimo tempo totale tra le qualificate. (Continua dopo le foto)

Europei atletica 2024, il programma di oggi 11 giugno

Sessione mattutina