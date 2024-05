Europa League, le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma

Semifinale di Europa League: atto secondo. Questa sera col calcio d’inizio alle 21, la Roma di Daniele De Rossi scenderà in campo alla BayArena per tentare l’impresa in casa del Bayer Leverkusen, (imbattuto da 48 partite) e raggiungere la finale di Dublino del 22 maggio. Il tecnico giallorosso proverà a compiere il miracolo schierando in campo la formazione migliore. Ecco quali potrebbero essere le due possibili formazioni.

Le probabili formazioni

De Rossi sta studiando le possibili mosse per battere Xabi Alonso: (4-3-3) Svilar in porta, mentre difesa con Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Paredes, Cristante, Bove in centrocampo e in attacco El Shaarawy, Lukaku e completare il quadro il ritorno di Dybala.

Il Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz.

A disp.: Hradecky, Lomb, Hincapie, Kossounou, Arthur, Hofmann, Andrich, Puerta, Tella, Schick, Iglesias, Hlozek.

Dove vedere la partita

Bayer Leverkusen-Roma, valevole per il ritorno delle semifinali di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN. Inoltre, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, nonché in diretta streaming su NOW e su Sky Go.