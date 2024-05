Inter, rinnovo di Lautaro congelato: c’entra il rifinanziamento del debito. Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano. Fondato il 9 marzo 1908 da un gruppo di soci dissidenti del Milan, il club ha sempre militato nella massima serie del campionato nazionale a partire dalla propria prima partita ufficiale, nel 1909, ed è l’unico ad aver partecipato a tutte le edizioni della Serie A, istituita nella stagione 1929-30. L’Inter ha vinto il 20esimo scudetto a poche giornate dalla fine della stagione 2023/24, laureandosi Campione d’Italia. Ora che i giochi in campionato si sono conclusi, la squadra ha posto la sua attenzione sul calciomercato e su eventuali rinnovi. (Continua a leggere dopo la foto)

Lautaro sì, ma a una condizione, anzi due. “El Toro” è pronto a firmare il rinnovo con l’Inter e a dare la caccia alla Champions con i nerazzurri, ma la questione, oggi più che mai, resta ancora in bilico. I problemi, se così si possono definire, sono al momento due: primo, il club non può in questo momento firmare accordi perché l’attuale stato di incertezza sul futuro, con il finanziamento con Oaktree ancora non rinnovato e in scadenza il prossimo 20 maggio, non permette investimenti; secondo, la richiesta di Lautaro, 10 milioni l’anno, per quanto trattabile è considerata dai nerazzurri un po’ fuori dai parametri. Ovviamente al centro di tutto c’è la questione Oaktree-Zhang. Il presidente dell’Inter ha rassicurato tutti, ma ancora non risulta che vi sia un accordo tra il fondo americano e il numero uno del club nerazzurro per il rifinanziamento del debito da 375 milioni come non arrivano notizie di un nuovo prestito da Pimco per estinguere il debito ed evitare l’escussione del pegno. Non resta che attendere tredici per capire come si concluderà la storia del debito, per poi capire le effettive sorti di Lautaro.