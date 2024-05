Calciomercato Milan, l’indiscrezione dalla Spagna: Theo verso il Bayern Monaco. Fra poche giornata il campionato di calcio di Serie A 2023/24 si chiuderà e prenderà ufficialmente il via il calciomercato estivo. Molte squadre si stanno già muovendo per arricchire o cambiare la loro rosa. Una nuova indiscrezione dalla Spagna sta facendo tremare i tifosi del Milan: il Bayern Monaco avrebbe già un accordo con Theo Hernandez per il trasferimento del 26enne terzino francese in Bundesliga nell’estate in arrivo. A riportarlo con decisione è il Mundo Deportivo che parla di un accordo di massima già trovato tra il Bayern e Theo Hernandez, nonostante un contratto valido fino al 2026 e le dichiarazioni d’intenti dello stesso francese. (Continua a leggere dopo le foto)

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo, Theo ancora prima di Leao potrebbe essere il giocatore sacrificato per fare cassa e proseguire la ristrutturazione della rosa rossonera in estate iniziata nel 2023 con tanti acquisti tra centrocampo e attacco. Sempre secondo Mundo Deportivo, tra le società interessate a Theo Hernandez ci sarebbero anche Manchester United, Chelsea e Al Hilal, pur ribadendo la preferenza dell’esterno per il trasferimento in Baviera.