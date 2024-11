Eurolega, Olimpia Milano travolge il Real Madrid 85-76

Eurolega, l’Olimpia Milano conquista una grande vittoria contro il Real Madrid all’Unipol Forum. La squadra allenata da Ettore Messina si impone per 85-76, con una prestazione di alto livello che regala il terzo successo in Europa e un significativo balzo in classifica. Con un Dimitrijevic stratosferico, autore di 22 punti, Milano è riuscita a dominare i Blancos dall’inizio alla fine, mantenendo il controllo della partita e impedendo al Real di rispondere ai suoi assalti.

L’Olimpia Milano reagisce e si porta a casa il match contro il Real Madrid: il risultato finale è 85-76 💪🏀#EurosportBASKET #Basket #Eurolega #OlimpiaMilano pic.twitter.com/4jRBmOAdZL — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 7, 2024

Milano parte subito forte e, grazie alla brillante prestazione di Dimitrijevic, chiude il primo quarto in vantaggio per 24-16. Durante il secondo quarto, Messina inserisce in campo anche Mannion, al suo esordio con la maglia dell’Olimpia, ma è ancora Dimitrijevic, insieme a LeDay, a fare la differenza. La squadra di casa mantiene un buon distacco, chiudendo il primo tempo sul 47-40.

Nel terzo quarto, l’Olimpia non cala di intensità e, con una difesa solida, riesce a tenere a distanza gli spagnoli. I Blancos non riescono a mettere in ritmo i loro giocatori chiave, come Hezonja, e a dieci minuti dalla fine Milano conduce per 62-55. Nel quarto finale, LeDay sale in cattedra, supportato da Mannion e Mirotic, portando l’Olimpia alla vittoria con il punteggio finale di 85-76.

Eurolega, terzo successo per Milano

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano ottiene il suo terzo successo stagionale in Eurolega, la seconda consecutiva dopo quella nel derby italiano contro la Virtus Bologna. Entrambe le squadre ora condividono lo stesso bilancio in classifica, con tre vittorie e cinque sconfitte.

