Danilo Gallinari ancora senza squadra: "Tornare in Europa? Non lo sto considerando"

Danilo Gallinari, dopo aver cambiato quattro squadre in un anno (Washington, Boston, Detroit e Milwaukee), è in attesa di una nuova chiamata in NBA e ha raccontato la sua situazione al Corriere della Sera. Attualmente vive a Miami, dove si allena e riflette sul futuro.

Relentless work, day in and day out. The journey continues 💪🏀#basket pic.twitter.com/AMOLAkpOZC — DANILO GALLINARI (@gallinari8888) October 28, 2024

Gallinari ha spiegato che i recenti cambiamenti nelle normative sul salary cap e nella tassazione, oltre alle nuove regole nei rapporti tra giocatori e lega, hanno penalizzato i veterani come lui: “Non mi aspettavo di trovarmi in questa situazione, ma sono tranquillo”, ha detto. È consapevole che ogni squadra ha i suoi tempi e deve essere pronto, anche valutando un ritorno in Nazionale, ma esclude l’idea di unirsi a una squadra in difficoltà solo per il desiderio di giocare: “Firmare a tutti i costi? Anche no”.

Gallinari sembra inoltre orientato a rimanere negli Stati Uniti. Con due figli piccoli, Anastasia e Rodolfo, avuti con la moglie Eleonora, preferisce evitare un ritorno in Europa per motivi di stabilità familiare e perché i suoi progetti futuri lo portano a restare oltreoceano. Al termine della carriera da giocatore, Gallinari ha già dichiarato di voler rimanere nel mondo del basket, intraprendendo un percorso da manager.

