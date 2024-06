Euro 2024, la conferenza stampa di Spalletti alla vigilia di Italia-Albania

Calcio. Euro 2024. Dopo tanta attesa, l’Italia del ct Spalletti, detentrice del titolo, è pronta per l’esordio a Euro 2024. Il primo avversario del gruppo sarà l’Albania di Sylvinho, da affrontare a Dortmund in un girone particolarmente insidioso. Durante la conferenza stampa della vigilia, Spalletti ha affrontato i temi principali della partita, accompagnato da Donnarumma. (Continua a leggere dopo le foto)

Euro 2024, Spalletti pronto all’esordio con l’Italia

Euro 2024. Il 2024 è l'anno degli europei di calcio e l'Italia del ct Spalletti è pronta per l'esordio. Il primo avversario che dovrà affrontare a Dortmund il gruppo è l'Albania di Sylvinho. Nel corso della conferenza stampa, Spalletti ha affrontato i temi della vigilia affiancato da Donnarumma. "C'è un po' di emozione quando si arriva a giocare partite di questo livello, ma è una cosa bella e positiva che trasformano questo stadio di Dortmund un posto meraviglioso" ha dichiarato il commissario tecnico della nazionale italiana. "Barella ha recuperato, se rifarà tutto l'allenamento anche oggi potrò schierarlo. Nelle due amichevoli abbiamo ricercato le stesse cose. Dovremo fare meglio di quanto fatto in entrambe le sfide", ha aggiunto.

Euro 2024, le parole di Spalletti alla vigilia di Italia-Albania

“Noi siamo i protagonisti del sogno di ogni italiano che da bambino usciva da scuola col pallone sotto il braccio e tornava la sera con la faccia sudata, le gambe stanche e le ginocchia spaccate. Per i nostri connazionali siamo degli eroi e dei giganti, quindi dobbiamo mettere tutto in partita e non può essere altrimenti. Questo vuol dire anche mettersi una scocca per non soffrire l’ambiente e tutto il resto. Dobbiamo dimostrare di essere al livello che si aspettano i tifosi”, ha dichiarato Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Italia-Albania. In merito alla possibilità che Donnarumma possa essere ceduto dal Psg, il commissario tecnico della nazionale italiana ha dichiarato che “Se dovesse mai uscire dal Psg troverà una squadra ancora più forte. Lui comunque deve essere bravo perché in Italia abbiamo portieri di altissimo livello”. Nel corso della conferenza stampa, è stato domandato a Spalletti chi prenderà la difesa al posto di Acerbi. Il ct della nazionale italiana ha risposto che “Mancini ha esperienza, cioè ha preso più decisioni importanti di un altro. L’essere costretto a decidere ti aiuta, ma anche Bastoni può essere un leader. Buongiorno e Calafiori hanno la stoffa di chi vuole arrivare ad alto livello, ma la verità è che ho un gruppo serissimo e che lavora nel modo corretto”.

“Possiamo decidere di giocare a quattro, ma anche a tre in maniera offensiva. Poi possiamo proporre anche le due punte, ma pensiamo di poter giocare con tutti gli atteggiamenti che vogliamo. Se riesci a comandare la partita poi decidi tu”, ha aggiunto Spalletti. In merito a Scamacca il ct della nazionale italiana ha dichiarato che Gianluca Scamacca è cresciuto molto nell’ultimo periodo ma che “A volte deve confrontare la propria prestazione con quella degli altri, perché se si fa una fatica in più…”. Infine gli è stato domandato se anche Barella potrà giocare: “Ha lavorato col gruppo facendo tutto, oggi rivedremo in allenamento. Bisogna ascoltare anche le sue sensazioni, ma ciò che conta è il parere dei medici. Tutto lascia pensare che sarà a disposizione.”

