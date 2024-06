Calcio. Euro 2024, verso Italia-Albania: Barella recuperato, le scelte di Spalletti. Il campionato europeo di calcio 2024 o UEFA EURO 2024, noto anche come Germania 2024, è la 17ª edizione del campionato europeo di calcio, che si disputa tra il 14 giugno e il 14 luglio 2024. La nazionale campione in carica è l’Italia. A due giorni dall’esordio a Euro 2024, il ct Spalletti ritrova il centrocampista interista Barella e spera di poter contare anche sullo juventino Fagioli. Quali saranno le scelte di Spalletti per la partita contro l’Albania? Nicolò Barella è sceso regolarmente in campo nella seduta pomeridiana dell’Italia verso il debutto di sabato a Euro 2024 contro l’Albania. Il centrocampista dell’Inter sarà quindi a disposizione e toccherà al ct Spalletti decidere o meno se dargli fiducia del primo minuto, valutando più che altro la sua tenuta atletica. Gli indizi portano a pensare che Barella sarà tra i titolari per la partita d’esordio degli azzurri. (Continua a leggere dopo le foto)

Potrebbe servire invece ancora del tempo per Nicolò Fagioli: lo juventino è tornato anche lui a lavorare sul campo ma l’edema osseo in zona perone non si è ancora interamente assorbito, per cui resta in dubbio per la sfida contro l’Albania. Nel frattempo, Spalletti ha provato una formazione con sistema di gioco molto fluido, con Barella al posto di Cristante: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. A seconda delle fasi di gioco, lo schema può passare dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1 con Di Lorenzo, Calafiori e Bastoni in difesa, Chiesa sulla destra a tutta fascia e Pellegrini-Frattesi dietro a Scamacca.