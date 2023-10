Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, la bellissima notizia sul grande passo

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sarebbero pronti al grande passo. La bellissima notizia fa sognare i fan del cantante. I due si conoscono da poco, ma il cantante sembra aver ritrovato il sorriso accanto a lei. È per questo motivo che potrebbe essere pronto a fare di nuovo il grande passo. Al momento, però, si tratta di un’indiscrezione e come tale da prendere assolutamente con le pinze. (Continua…)

La storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino

Dopo la fine della storia d’amore con Marica Pellegrinelli, avvenuta nel 2019, Eros Ramazzotti ha ritrovato il sorriso accanto a Dalila Gelsomino. I due si sarebbero conosciuti in Messico, ma solo a dicembre dello scorso anno sono stati paparazzati insieme tra le strade di Milano. La relazione è divenuta pubblica ancora più tardi. La coppia, infatti, nei mesi scorsi ha pubblicato alcuni scatti sui social, ufficializzando la storia d’amore. Dalila ha vissuto per un periodo in Messico dopo aver conseguito una laurea all’Università Cattolica di Milano in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo, seguita da una borsa di studio alla New York University al Albany. (Continua…)

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sposano?

Come dicevamo, Eros Ramazzotti ha riconquistato il sorriso accanto a Dalila Gelsomino. La donna l’ha seguito anche in tour. I due sono davvero inseparabili. Con Dalila il noto cantante potrebbe pensare addirittura di convolare di nuovo a nozze, dopo il matrimonio con Michelle Hunziker e quello con Marica Pellegrinelli. Un indizio, inoltre, non sarebbe scappato ai paparazzi di “Diva e Donna”. (Continua…)

L’indiscrezione

Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. La nuova compagna del cantante ha conosciuto la grande famiglia di Eros. Lui, invece, ha conosciuto la mamma e la nonna di lei, che lo hanno accolto con affetto nella loro famiglia. Gli scatti pubblicati da Diva e Donna, infatti, mostrano tutta i componenti della famiglia di Dalila seduti a pranzo in un ristorante milanese e all’uscita sono apparsi sereni ma soprattutto felici. Il cantante, dunque, potrebbe essere pronto a convolare a nozze anche con la nuova compagna.