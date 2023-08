Ennesimo terremoto in Italia: dov’è successo

La terra torna a tremare in Italia. Questa mattina, intorno alle 6:34, è stata registrata una scossa di magnitudo 3.5. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a sette chilometri di profondità. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. (Continua…)

Leggi anche: Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 3.4: la zona colpita

Leggi anche: Scossa di terremoto in Italia, tanta la paura: l’epicentro

Terremoto in Italia

Questa mattina è stata registrata una nuova scossa di terremoto in Italia. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha segnalato una scossa di magnitudo 3.5 intorno alle 6:34. La scossa ha avuto ipocentro a sette chilometri di profondità. Per fortuna la scossa è stata molto leggera e al momento non si segnalano danni a cose o persone. Il sisma, però, è stata avvertito dalla popolazione. Resta dunque lo spavento per questo brusco risveglio. Gli abitanti si augurano che non si registrino nuovi eventi durante la giornata. (Continua…)

Leggi anche: Terremoto in Italia questa mattina: dov’è stato l’epicentro

Leggi anche: Terremoto in Italia, doppia scossa all’alba: la zona colpita

Terremoto Sicilia oggi

La scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata in Sicilia, con epicentro a un chilometro dalla nissena Villalba e a dieci dalla palermitana Valledolmo. Il sisma è stato molto leggero e non ha provocato danni a cose o persone. La popolazione, però, ha avvertito la scossa ed è sobbalzata dal letto. Brusco risveglio dunque per i cittadini, i quali si augurano che durante la giornata non ci siano nuove scosse di terremoto. (Continua…)

Le segnalazioni sui social

Come dicevamo, nonostante il sisma sia stato molto leggero, la popolazione ha avvertito la scossa di terremoto di questa mattina. Molti hanno avuto dunque un brutto risveglio. Sui social ci sono molte segnalazioni. Molti si augurano che sia stato un evento isolato e che non si ripetano nuove scosse di terremoto durante la giornata.