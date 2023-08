Home » Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 3.4: la zona colpita

In molti oggi, sabato 5 agosto 2023, si sono svegliati avvertendo una scossa di terremoto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha registrato un terremoto alle 6:32 di questa mattina. (Continua dopo le foto)

Terremoto di magnitudo 3.4 a Macerata oggi, 8 agosto 2023

L’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 alle 6:32 di questa mattina nelle Marche, in provincia di Macerata. Il sisma ha avuto ipocentro a 25 km di profondità ed epicentro a 8 km Cingoli e a 9 da San Severino. Fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose, come riporta Il Resto del Carlino. Soltanto 3 giorni fa, il 1° agosto, un’altra scossa aveva colpito la zona. Un terremoto di 2.7 sulle coste di Ancona. Il 15 luglio ancora un terremoto ad Ascoli Piceno, con magnitudo di 3.