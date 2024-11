Empoli-Udinese, le probabili formazioni: D’Aversa e Rujniac con gli undici tipo

Empoli-Udinese probabili formazioni della partita valida per la tredicesima di Serie A che si gioca oggi alle 15 al “Castellani”. Il match è un’importante occasione per entrambe le squadre per guadagnare punti preziosi, con l’Empoli che cerca di sfruttare il fattore campo e l’Udinese che punta su un centrocampo dinamico e su una difesa solida.

D’Aversa dell’Empoli potrebbe recuperare alcuni giocatori dopo la sosta per le nazionali, ma la difesa sembra essere l’unico reparto già definito. Ismajli sarà il punto fermo al centro, affiancato dai difensori Goglichidze e Viti. Sulle fasce, Gyasi è confermato, mentre Pezzella è favorito su Cacace. A centrocampo, il tecnico dei toscani sembra orientato a confermare il trio Maleh, Henderson e Anjorin, che prenderebbe il posto dell’infortunato Haas. L’attacco dovrebbe vedere la conferma della coppia Pellegri-Colombo, con la possibilità di un ingresso a partita in corso da parte di altri giocatori offensivi.

Nell’Udinese Runjaic si affiderà al consueto modulo 3-5-2. Okoye sarà il portiere titolare, mentre la difesa ruoterà intorno alla certezza Bijol. Kabasele e Toure sono in vantaggio per completare la linea a tre, anche se Lautaro Giannetti potrebbe insidiare uno dei due. Sulle fasce, Kamara e Ehizibue sono i prescelti, mentre il centrocampo vedrà Karlstrom come regista, con Lovric ed Ekkelenkamp nelle posizioni di mezzala, in sostituzione dell’infortunato Payero. In attacco, Thauvin è la certezza per uno dei due posti, mentre Davis e Lucca sono in ballottaggio per completare il reparto offensivo.

Empoli (3-5-2): Vicario; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Anjorin, Pezzella; Pellegri, Colombo.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Toure; Kamara, Ekkelenkamp, Karlstrom, Lovric, Ehizibue; Thauvin, Lucca.

