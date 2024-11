Empoli-Como 1-0, il match del “Castellani” deciso nei primi minuti della ripresa dal gol di Pellegri: toscani all’11esimo posto. Dopo il 3-0 subito dall’Inter, la squadra di D’Aversa è tornata al successo, lasciando invece il Como di Fabregas a secco di punti per la seconda partita consecutiva, dopo la pesante sconfitta interna contro la Lazio.

Il primo tempo è stato privo di grandi emozioni, con poche azioni pericolose da entrambe le parti. Il Como ha cercato di colpire subito grazie a un tentativo di Belotti, ma non è riuscito a creare occasioni nitide. L’Empoli, dal canto suo, ha mostrato più intensità, costruendo diverse manovre offensive senza tuttavia riuscire a concludere in porta in modo incisivo.

La svolta è arrivata al 47′, appena due minuti dopo l’inizio del secondo tempo: un errore nella retroguardia del Como ha lasciato il pallone alla mercé di Pellegri, che, approfittando della maldestra respinta difensiva, si è avventato sulla palla e, dopo aver superato un avversario, ha lasciato partire un destro potente che ha superato Reina, portando l’Empoli in vantaggio. Dopo il gol, il Como ha cercato di reagire per trovare il pareggio, ma l’Empoli è rimasto compatto e ha anche avuto un paio di chance in contropiede per raddoppiare, pur senza riuscire a concretizzarle.

Il risultato finale di 1-0 consente all’Empoli di conquistare una vittoria importante per risalire la classifica, mentre il Como dovrà lavorare duramente per invertire la tendenza negativa e risollevarsi dopo una serie di prestazioni deludenti.

