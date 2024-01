Elicottero precipita tra le montagne: morti due giovani italiani – Tremendo incidente aereo: un elicottero, con a bordo anche italiani, è precipitato in una zona montuosa per motivi ancora in fase di accertamento. La macchina dei soccorsi si è tempestivamente messa in moto, ma purtroppo per tre persone non c’era più niente da fare. Di seguito tutti i dettagli sulla triste vicenda. (continua a leggere dopo le foto)

Elicottero precipita tra le montagne: morti due giovani italiani

Tre persone hanno perso la vita in un incidente in elicottero in Canada: due sono altoatesine. Appartenevano queste ultime ad una comitiva che stava effettuando heliskiing a Terrace in British Columbia nel Nordovest del Paese. Il velivolo è precipitato intorno alle 4 di ieri, lunedì 22 gennaio 2024, in un’area particolarmente impervia. Deceduto il pilota, ma anche due altoatesini nell’impatto. Si tratta di Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, 29anni, figlio di Georg, fondatore dei negozi di articoli sportivi Sportler, e Andreas junior Widmann, 35 anni, imprenditore del settore tessile, figlio di Heinrich Widmann, fondatore della Texmarket. Altre quattro persone che si trovavano sul mezzo versano in gravi condizioni. Tra i feriti ricoverati in ospedale Emilio Zierock della nota cantina vinicola Foradori. (continua a leggere dopo le foto)

Elicottero precipita in Canada tra le montagne: chi sono le vittime

Sono rimasti feriti il fratello di Heiner, Jakob Oberrauch, 34 anni, amministratore delegato di Sportler, e Johannes Peer, 34 anni, cognato dei due fratelli e direttore finanziario dello stesso gruppo di articoli sportivi. I soccorsi sono stati tempestivi: i servizi sanitari hanno dichiarato di essere stati informati dell’incidente intorno alle 16:15 locali. Purtroppo per tre persone non c’è stato nulla da fare. (continua a leggere dopo le foto)

Morti due giovani italiani: la terza vittima era il pilota

«Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per sostenere le indagini sulle cause dell’incidente», ha detto secondo quanto riferisce The Canadian Press, John Forrest, il presidente e direttore generale di Northern Escape Heli-Skiing. Sempre secondo quanto riferisce The Canadia Press, il «B.C. Emergency Health Services», lunedì pomeriggio, ha inviato sul luogo dell’incidente tre ambulanze aeree e cinque di terra. I paramedici hanno curato i feriti che sono stati trasportati al Mills Memorial Hospital di Terrace. Al momento, come dicevamo, non sono ancora note le cause dell’impatto al suolo del velivolo. (continua a leggere dopo le foto)

