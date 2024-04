Elicotteri si scontrano in volo e si schiantano al suolo

Questa mattina 23 aprile, due elicotteri militari si sono scontrati in volo durante le prove per una parata militare. L’impatto è stato devastante e ha provocato la morte di 10 persone. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato allo schianto ma la Marina militare ha dichiarato che avvierà un’indagine per scoprire cosa è successo.

Leggi anche: Inondazioni causano morti e sfollati: è dramma nelle ultime ore

Leggi anche: Tragedia durante il concerto della band italiana: cade dalla scala e muore

Elicotteri si scontrano in volo

In Malesia, una collisione è avvenuta tra due elicotteri militari del Paese durante una sessione di addestramento: erano circa le 9.30 ora locale ( 3.30 del mattino in Italia). In volo si erano alzati diversi elicotteri tutti insieme e l’impatto è avvenuto subito dopo il decollo. Per motivi ancora da chiarire, uno degli elicotteri virando ha colpito il rotore dell’altro causando il disastro. Lo scontro tra i due elicotteri in Malesia, ripreso da diverse telecamere e il cui video è diventato subito virale sui social. (continua dopo il video)

Leggi anche: Dramma in strada, pullman in fiamme: tutto bloccato

10 morti in #Malesia, causa lo schianto di 2 elicotteri durante una parata militare navale.. pic.twitter.com/JKwkQrqmHm — Sasha Bayanov (@Bayanov74) April 23, 2024

Le vittime

La Marina malese riferisce che gli elicotteri stavano facendo delle prove in una base navale nel nord dello Stato di Perak in vista della celebrazione del 90° anniversario della Marina che ricorrerà il mese prossimo. Dopo l’impatto in volo, uno degli elicotteri, un HOM M503-3 con sette persone a bordo, si è schiantato su una pista da corsa. L’altro, un Fennec M502-6 che trasportava le altre tre vittime, si è schiantato su una piscina vicina.

“I due elicotteri si sono scontrati durante l’addestramento al volo. Tutte le 10 persone a bordo sono state confermate morte dagli ufficiali medici“, ha detto Suhaimy Mohamad Suhail, comandante senior delle operazioni del dipartimento dei vigili del fuoco e di soccorso. I corpi sono stati inviati all’ospedale per le identificazioni. La Marina ha dichiarato che avvierà un’indagine per determinare le cause dell’incidente.