Eleonora Daniele blocca la regia durante la diretta per fare un annuncio importante

Durante la puntata odierna di “Storie Italiane“, la conduttrice Eleonora Daniele ha bloccato la regia durante la diretta per fare un annuncio molto importante. La nota presentatrice televisiva ha ricordato che oggi è un giorno molto importante. Un’interruzione necessario per portare alla memoria degli italiani un fatto avvenuto alcuni anni fa. (Continua…)

La puntata di oggi di “Storie Italiane”

Oggi è andata in onda una nuova puntata di “Storie Italiane“, programma condotto da Eleonora Daniele sui canali Rai. La trasmissione ieri non è andata in onda per lasciare spazio ad una puntata speciale di “A sua immagine” dedicata a San Francesco d’Assisi. Oggi, invece, il programma è tornato in onda nella solita fascia oraria. Nella puntata odierna di “Storie Italiane”, in studio si è parlato dell’incidente di Mestre, che ha causato la morte di circa 21 persone, dell’eredità di Gina Lollobrigida e alla fine c’è stata una lunga intervista ad Alda D’Eusanio. (Continua…)

“Storie Italiane” oggi, Eleonora Daniele blocca la diretta

Poco prima della fine della puntata di oggi di “Storie Italiane”, la conduttrice Eleonora Daniele è stata costretta a bloccare la regia durante la diretta. La nota presentatrice televisiva aveva dimenticato durante il corso della puntata di ricordare che oggi è un giorno molto importante. Oggi, infatti, si ricorda una persona scomparsa tragicamente. L’interruzione, dunque, è stata molto importante. I telespettatori italiani dovevano essere assolutamente sensibilizzati in merito a questo argomento. (Continua…)

L’annuncio

Durante la puntata odierna di “Storie Italiane”, Eleonora Daniele ha fatto un annuncio molto importante. La conduttrice ha bloccato la regia per qualche minuto e poi ha dichiarato: “Devo fare un ricordo importante. Nella giornata di oggi si celebra il ricordo di Norma Cossetto. Norma era una giovane studentessa istriana. E’ stata torturata, violentata e gettata poi in una foiba: è successo nel 1943. La sua è una storia emblematica delle sofferenze e dei drammi vissuti dalle donne dell’Istria e della Venezia Giulia dal 1943 al 1945. Moltissime donne in quegli anni sono state catturate al posto dei loro congiunti, usate come ostaggi o per scontare vendette personali. Si è scritto che Norma Cossetto è stata una tra le milioni di vittime della guerra, proprio per questo è giusto parlarne e ricordarla”.