Roma-Genoa 3-1, i giallorossi ispirati da Dybala e dal subentrato El Shaarawy superano in scioltezza un Genoa generoso ma poco incisivo in attacco. La Roma di Claudio Ranieri conquista una vittoria importante e brillante contro il Genoa di Patrick Vieira, nella sfida valida per il 21° turno di Serie A. Dopo un primo tempo equilibrato chiuso sull’1-1, i giallorossi dominano nella ripresa grazie a una prestazione superlativa di Paulo Dybala, man of the match, e all’impatto decisivo di Stephan El Shaarawy.

Primo tempo: Dovbyk segna, Masini risponde

La partita inizia con un ritmo intenso e la Roma si rende subito pericolosa. Al 9′, Paulo Dybala sfiora il vantaggio colpendo la traversa su punizione. Il gol dell’1-0 arriva al 25′: Saelemaekers crossa dalla destra, Pellegrini prova la conclusione dopo un errore difensivo di De Winter, e Dovbyk è rapido a insaccare il tap-in, siglando il suo secondo gol consecutivo.

Il Genoa subisce il colpo ma reagisce immediatamente. Al 30′, Bani è costretto a lasciare il campo per infortunio e viene sostituito da Sabelli. Tre minuti dopo, al 33′, arriva il pareggio: il giovane Masini, alla sua prima da titolare in Serie A, sfrutta un corner preciso di Miretti e insacca al volo, sorprendendo un distratto Pellegrini. È il primo gol in massima serie per il classe 2004. Nel finale di frazione, Pellegrini accusa problemi fisici e non rientra in campo nella ripresa.

Secondo tempo: la Roma domina con Dybala ed El Shaarawy

Nella ripresa, Ranieri inserisce El Shaarawy al posto di Pellegrini, e il cambio si rivela decisivo. Al 60′, il Faraone firma il 2-1 con un tiro di prima intenzione su assist perfetto di Dybala, al termine di un’azione brillante orchestrata da Angelino sulla destra.

Il Genoa fatica a reagire, e la Roma ne approfitta per chiudere i giochi al 73′. Un’iniziativa sulla sinistra di Koné porta a un cross velenoso in area; Sabelli sbaglia l’intervento, e Leali respinge male la conclusione ravvicinata di Dybala. La Lega assegna l’autogol al portiere rossoblù, ma il merito dell’azione va al talento e alla determinazione dell’attaccante argentino.

Una vittoria di carattere contro un avversario ostico

Con questa vittoria per 3-1, la Roma si conferma in ottima forma, mettendo fine all’imbattibilità del Genoa contro le big, eccezion fatta per la capolista Napoli. La squadra di Ranieri manda un segnale forte al campionato, trascinata da un Dybala in grande spolvero e da un El Shaarawy che si conferma decisivo.

