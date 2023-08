Dybala e Lukaku, Mourinho ha ottenuto ciò che voleva

Dybala e Lukaku sono una delle coppie d’attacco più forti della Serie A. Le pressioni di Mourinho sulla società hanno accelerato alcune trattative, come quella che ha portato il belga a Roma.

Colpaccio Lukaku

Romelu Lukaku alla Roma è stato un colpo a sorpresa. Tutto lasciava pensare ad un prolungamento con l’Inter, al massimo un accordo con la Juventus. Invece il finale ‘estate ha riservato un ulteriore colpo di scena, con l’attaccante cha scelto di seguire Mourinho in giallorosso. Il bomber ama l’Italia e si trova bene con il tecnico portoghese, anche se il prestito annuale rischia di rimandare la risoluzione del problema alla prossima estate. Intanto i giallorossi si godono una coppia formidabile in attacco. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lukaku raggiunge lo stadio prima di disputare la gara del Girone E di qualificazione ad Euro 2024 contro l’Estonia (Getty Images)

Una Roma all’attacco

Dybala è il perfetto partner di Lukaku. Mou aveva insistito con la società per avere rinforzi, spesso usando anche battute o frasi a livello mediatico. Famosa la foto di squadra in estate con un buco al posto dell’attaccante, chiaro messaggio ai Friedkin. Ma in fin dei conti il mister ottiene sempre quello che vuole e ora può gestire con calma il recupero di Abraham dal grave infortunio che lo terrà fuori dal campo per molti mesi. La Roma si candida invece prepotentemente ad un posto tra le prime quattro, anche se non alla pari del Napoli.

