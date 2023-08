Si chiude con l’Inter a punteggio pieno la seconda giornata di Serie A che ha visto nel posticipo del lunedì i nerazzurri imporsi agilmente sul campo del Cagliari. Dopo il Monza alla prima giornata, ieri è tocca ai sardi arrendersi all’Unipol Arena alla forza della squadra di Simone Inzaghi trascinata ancora una volta da un ispirato Lautaro Martinez.

A sbloccare il match ci pensa però il terzino con il vizio del gol Dumfries, bravo a capitalizzare il primo assist italiano di Marcus Thuram. Alla mezz’ora arriva il raddoppio nerazzurro con il Toro Martinez che su assist di Dimarco sancisce il definitivo pareggio. Una vittoria senza grosse difficoltà per i nerazzurri che nella ripresa sfiorano anche la terza marcatura con Hakan Calhanoglu, solo palo per il turco. Buona prova per l’estremo difensore Sommer che custodisce il doppio vantaggio interista parando una conclusione ravvicinata di Azzi nella seconda metà di partita. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lautaro e Frattesi esultano dopo il gol del pareggio contro l’Al-Nassr. (Photo by Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Salernitana-Udinese 1-1

Un altro quasi ex interista il protagonista dell’anticipo monday night della Serie A: Lazar Samardzic. Il centrocampista rimasto in Friuli dopo il mancato approdo in rossonero sblocca il match su assist del centravanti italiano Lucca al minuto 57′. Ne consegue la reazione dei padroni di casa che, dopo aver accusato il colpo, riescono a trovare il pareggio con il solito Dia ottimamente servito da Candreva. Primo punto in campionato per l’Udinese con Sottil che risulta premiato dalla scelta discussa di puntare sul centrocampista serbo nonostante le continue voci di mercato.