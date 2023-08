L’Inter, dopo aver ufficialmente ceduto Correa al Marsiglia, è sul punto di riportare in nerazzurro Alexis Sanchez dopo poco più di un anno dal suo addio al club nerazzurro. Il centravanti cileno arriva a parametro zero ed è giunto ieri sera a Milano per sottoporsi questa mattina alle visite mediche e sottoscrivere il contratto di un anno con il club nerazzurro.

Soltanto lo scorso 8 agosto l’Inter si era accordato con l’entourage di Alexis Sanchez per decretare la rescissione del contratto dell’attaccante cileno per 7 milioni di euro pagati dalle casse nerazzurre per permettere al Nino Meravilla di sistemare le pendenze fiscali con lo Stato italiano senza coinvolgere l’Inter. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Alexis Sanchez con la maglia del Marsiglia prima della sfida di Ligue 1 contro il Lens

Per Pavard le cose si complicano

Come vi abbiamo già riportato l’Inter ha da tempo trovato l’accordo per l’acquisto di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco per 30 milioni di euro più due di bonus. Intesa raggiunta anche con il giocatore che firmerà un contratto di 5 anni, firma che però sarebbe dovuta arrivare già nella giornata di ieri ricevendo però la brusca frenata del Bayern Monaco. Il motivo? I bavaresi vogliono prima acquistare il sostituto di Pavard e hanno chiesto ai nerazzurri altri 3/4 giorni di tempo prima di formalizzare la cessione. Nonostante il poco tempo a disposizione prima della chiusura dell’affare per la trattativa tra Bayern Monaco e Inter continua a filtrare ottimismo.