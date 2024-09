Dybala Argentina. Questa notte la Seleccion ha battutto 3-0 il Cile. Protagonista l’attaccante della Roma, autore di un gol. La Joya per l’occasione indossava una maglia veramente speciale: la 10. A fine partita, ai microfoni di TyC Sports, ha dichiarato: “La 10 sappiamo che non è la mia maglia, ma è quella di Leo“. (Continua…)

Dybala Argentina, show con la maglia numero 10

Nella notte, l’Argentina è stata impegnata contro il Cile nelle qualificazioni mondiali. La Seleccion, guidata da Scaloni, ha battuto 3-0 gli avversari con le reti di Mac Allister, Alvarez e Dybala. La Joya è stato autore di una buona prestazione. Entrato al 79° minuto di gioco al posto di Mac Allister, ha saputo sfruttare un ottimo assist di Garnacho e concludere a rete, chiudendo definitivamente il match al minuto 91.

Per l’occasione, Dybala ha indossato la maglia numero 10 ma a fine partita ha dichiarato: “Poter tornare qua, stare con i miei compagni, con la nostra gente spettacolare che ci appoggia sempre è bellissimo. La 10 so che non è la mia maglia, tutti sappiamo che è quello di Leo, io cerco solo di rappresentarla nel miglior modo possibile, di entrare in campo per dare il massimo e credo di poterlo fare“.