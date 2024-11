Varie. Drammatico incidente in autostrada, la triste scoperta sulla vittima – Il terribile incidente è avvenuto sull’Autostrada A19 in direzione Catania, con il coinvolgimento di almeno quattro persone. Una delle auto si è capovolta, rendendo ancora più critiche le condizioni dei veicoli e dei passeggeri. (Continua a leggere dopo le foto)

Drammatico incidente sull’A19 Palermo-Catania

Drammatico incidente in autostrada, la triste scoperta sulla vittima – Un grave incidente stradale ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 8 novembre 2024, sulla Palermo-Catania, nei pressi dell’agglomerato industriale di Termini Imerese. C’è purtroppo una vittima nell’incidente che ha coinvolto due automobili e in totale quattro persone. Tre di loro sono state trasportate in ospedale dal personale del 118 intervenuto sul posto. Nonostante il pronto intervento, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Il sinistro è avvenuto sull’Autostrada A19 in direzione Catania e le cause sono ancora in fase di accertamento.

