Daniele, il messaggio del vigile al fratello dopo essere stato investito

Tre agenti della polizia locale di Roma sono stati travolti da un’auto mercoledì sera, 6 Novembre 2024, durante i rilievi di un incidente stradale sulla via Tiburtina, all’altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare. Il conducente dell’auto sarebbe un carabiniere libero dal servizio, risultato positivo all’alcoltest. I tre agenti, due donne e un uomo, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Il più grave è un agente neoassunto in prova di 24 anni che, ricoverato all’ospedale San Camillo, ha perso molto sangue e ha subito l’amputazione della gamba sinistra. Proprio lui, Daniele Virgili, subito dopo l’incidente ha inviato un messaggio da brividi al fratello. (Continua a leggere dopo le foto)

Daniele Virgili, il messaggio del vigile al fratello dopo essere stato investito

Daniele Virgili, agente della polizia locale di Roma, è stato travolto dall’auto di un carabiniere libero dal servizio e ubriaco. L’uomo è stato salvato, ma i medici hanno dovuto amputargli una gamba. Come riportato da Today, quando si è trovato sull’asfalto, sanguinante, ha creduto di morire. Ha contattato i familiari e la fidanzata, li ha salutati convinto di non vederli più. A raccontare questi momenti tragici dell’incidente sono stati il fratello e il papà del giovane vigile. In pochi secondi è il caos: un’auto travolge la pattuglia. Alla guida c’è un uomo, si ferma. I feriti sono soccorsi dai colleghi e dalla polizia. Virgili è il più grave dei feriti, viene portato in ospedale in codice rosso. I medici sono costretti ad amputargli la gamba sinistra. L’altra è fratturata in più punti e gli viene ricostruita con un lungo e complesso intervento. Le colleghe hanno ferite meno serie.

