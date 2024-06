Un uomo di 49 anni è deceduto ieri, 11 giugno, mentre si trovava in vacanze alle Cinque Terre. Le autorità stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quello che, secondo le prime testimonianze di alcuni presenti, sembra una tragica fatalità.

Dramma sulle spiagge italiane, muore così a soli 49 anni

Un turista piemontese di 49 anni ha perso la vita nel mare di fronte a Corniglia. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe infatti stato travolto da un’onda, finendo violentemente contro gli scogli. Sul posto i militi della croce verde di Corniglia con medico e i vigili del fuoco, ma viste le condizioni del mare solo l’intervento della guardia costiera ha reso possibile il recupero della salma, trasportata nell’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia a disposizione delle autorità. A dare l’allarme alcuni turisti stranieri corsi in paese perché l’uomo era in evidenti difficoltà e, stando a quanto riferito, non molto pratico nel nuoto. (continua dopo la foto)

Dramma sulle spiagge di Tarquinia

Sempre nella giornata di ieri, un cadavere è stato trovato sulla spiaggia di Tarquinia, in provincia di Viterbo. Il corpo presentava ferite e sarebbe irriconoscibile a causa della permanenza in acqua, in più era senza un braccio. Si tratta di un uomo, la cui identità è al momento sconosciuta. Sul posto sono intervenuti i militari della capitaneria di porto, i carabinieri della stazione locale il medico legale e il magistrato di turno. A ritrovare il cadavere sarebbe stato un passante