Dramma col castello gonfiabile, momenti di paura: feriti diversi bambini – Momenti di paura al campo estivo. Un castello gonfiabile ha perso pressione improvvisamente e diversi bambini sono rimasti feriti. È accaduto in Italia, nel pomeriggio di ieri, 12 luglio 2024.

Diversi bambini sono rimasti feriti in una scuola di Casoria, nella provincia di Napoli. Nel pomeriggio di venerdì 12 luglio, si è verificato un incidente in un istituto paritario della città dell'hinterland partenopeo, dove si stava svolgendo un campo estivo. Difatti uno dei castelli gonfiabili installati per far svagare i bambini si sarebbe improvvisamente sgonfiato e i piccoli che si trovavano in quel momento al suo interno sono rimasti feriti.

Castello gonfiabile perde pressione e si sgonfia: paura al campo estivo a Casoria

I bambini sono stati trasportati all’ospedale Santobono di Napoli, dove sono stati tutti visitati dallo staff sanitario e dimessi senza giorni di prognosi. Il castello gonfiabile è stato sequestrato dalle forze dell’ordine. Sono in corso degli accertamenti per capire cosa sia davvero successo.

