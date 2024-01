Dragusin al Tottenham: affare in chiusura

Radu Dragusin è sempre più vicino al Tottenham. L’offerta del Bayern Monaco non è arrivata e dunque l’affare tra il Genoa e il club londinese è in chiusura: 24 milioni di parte fissa e 6 di bonus. Inserito nell’affare anche il prestito di sei mesi del terzino Djed Spence. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Dragusin in campo nel corso della gara di Serie A Genoa-Juventus

Per Radu Dragusin si era creata una fitta concorrenza, ma alla fine a spuntarla è stato il Tottenham. Ci aveva provato il Napoli, con una proposta di 20 milioni di euro più Ostigard e Zanoli. Poi è arrivato il Bayern Monaco, che però non ha formulato alcuna offerta al Genoa e infine si è registrato anche l’inserimento del Milan, che nelle ultime ore ha chiesto informazioni sul difensore senza però avanzare proposte concrete.

Il club londinese ha sempre conservato un discreto margine di vantaggio rispetto alle altre pretendenti: l’offerta da 24 milioni più 6 di bonus lascia indubbiamente soddisfatto il Grifone. Ma non solo: nell’operazione gli Spurs hanno inserito anche Djed Spence, terzino destro che andrà in prestito nella squadra allenata da Gilardino fino al termine della stagione. Ancora gli ultimi dettagli da sistemare, dopodiché Dragusin sarà un nuovo giocatore del Tottenham.

Il profilo di Djed Spence

Nell’affare tra Genoa e Tottenham è stato inserito anche un giocatore. Si tratta di Djed Spence, che si trasferirà a Genova per sei mesi in prestito fino al termine della stagione. Inglese classe 2000, ha trascorso la prima metà della stagione al Leeds in Championship, dove ha collezionato. La scorsa stagione l’ha trascorsa agli SPurs solamente fino a gennaio, per poi trasferirsi in prestito al Rennes: 8 presenze per lui in Ligue 1. Terzino destro cresciuto nel vivaio del Fulham, ha giocato anche con Nottingham Forest e Middlesbrough. Ha totalizzato anche 6 presenze con la Nazionale inglese under 21.

Sorride la Juve

A osservare con interesse la trattativa tra Genoa e Tottenham c’è sicuramente la Juventus. I bianconeri infatti hanno conservato una percentuale sulla rivendita del giocatore del 20% dopo averlo ceduto al Grifone. Per la precisione la Vecchia Signora incasserà 6 milioni di euro, cifra che sarà immediatamente reinvestita per prendere Tiago Dialo dal Lille.