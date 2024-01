Dragusin: anche Milan e Bayern interessati

Non solo Napoli e Tottenham sul difensore del Genoa Dragusin. Nonostante siano ancora gli Spurs il club in pole per accaparrarsi le prestazioni del centrale rumeno, nelle ultime ore secondo La Repubblica-Edizione Genova, anche il Milan avrebbe compiuto passi significativi infittendo i contatti con il Grifone.

Il Genoa valuta Dragusin intorno ai 35 milioni di euro, cifra che al momento nessun club sarebbe disposto a sborsare se non attraverso l’inserimento di contropartite tecniche: il Napoli avrebbe inserito nell’operazione il cartellino di Ostigard, mentre il Milan quello del giovane attaccante Lorenzo Colombo ora in prestito al Monza in Serie A. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, dà indicazioni a Bani e Dragusin (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Milan e Bayern Monaco entrano in gioco

Oltre al Milan però sarebbe da segnalare l’ingombrante inserimento del Bayern Monaco. Il club bavarese è a caccia di un difensore centrale a cui affidare le future redini della retroguardia e avrebbe individuato proprio nel calciatore del Genoa uno dei profili ideali. Al momento, tuttavia, la compagine tedesca non ha formalizzato alcuna offerta ufficiale per il cartellino del giocatore che sembrerebbe, al momento, preferire la destinazione inglese potendo giocare nel campionato più ambito al mondo: la Premier League.

La speranza del Genoa, non nuovo a cedere pezzi pregiati nella sessione invernale di calciomercato, è quella di dar via ad un’asta che possa portare Milan, Napoli, Tottenham e Bayern Monaco arrivare anche a superare la cifra di 35 milioni di euro richiesta per il cartellino di Dragusin.