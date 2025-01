Doppietta da sogno per le Azzurre nella libera di Garmisch-Partenkirchen: Brignone precede Goggia

A Garmisch-Partenkirchen Federica Brignone conquista la sua trentaduesima vittoria in Coppa del Mondo di sci alpino, superando di un solo centesimo la connazionale Sofia Goggia in una gara emozionante e combattuta. Un successo che conferma l’eccellente stato di forma delle azzurre in vista dei Mondiali di Saalbach e permette alla 34enne valdostana di consolidare la leadership sia nella classifica generale che in quella di specialitĂ .

Federica Brignone vince la discesa libera di Garmisch migliorando il tempo di Sofia Goggia di un solo centesimo ⛷️🏆🇩🇪#EurosportSCI #FISAlpine #AlpineSkiing #Garmisch #Brignone #Goggia pic.twitter.com/qztp7CBFXq — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 25, 2025

Il capolavoro di Federica Brignone

La Brignone, nonostante le difficoltĂ storiche nel tratto alto di scorrimento, è riuscita a migliorare proprio in questa sezione del tracciato. Presentatasi a ridosso di Goggia nei tratti tecnici, piĂą congeniali a lei, ha affrontato con audacia l’Höllentor. Qui ha recuperato terreno, risultando particolarmente veloce nel tratto finale e chiudendo in 1’35″83, con un margine sottilissimo di un solo centesimo sulla rivale.

Amarezza per Sofia Goggia

Per Sofia Goggia, un secondo posto che lascia un po’ di rammarico. La bergamasca ha accusato un ritardo nell’abbrivio iniziale, nonostante un’uscita potente dal cancelletto di partenza. Questo svantaggio l’ha costretta a prendersi rischi notevoli nei tratti tecnici, dove ha tracciato linee estremamente tese. Tuttavia, non è bastato per sfatare il tabù della Kandahar 1, pista dove Goggia non è mai riuscita a trionfare.

Il podio e le altre protagoniste

La terza piazza è andata alla svizzera Corinne Suter, che ha mostrato grande velocità nella prima metà della gara, ma ha dovuto contenere nei punti tecnici, probabilmente a causa delle conseguenze delle cadute subite nelle scorse stagioni. La campionessa olimpica ha chiuso con un distacco di 19 centesimi da Brignone.

Quarta posizione per l’americana Breezy Johnson, seguita dalla svizzera Lara Gut-Behrami, quinta, che vede allontanarsi la vetta della classifica generale. Ottima prova complessiva per la squadra azzurra. Laura Pirovano ha chiuso in decima posizione, a 54 centesimi da Brignone, mentre Marta Bassino ha ottenuto un incoraggiante dodicesimo posto, a 96 centesimi dalla vincitrice.