Magnifica Federica Brignone! Che trionfo nel SuperG di Cortina d’Ampezzo: “Ho fatto la gara perfetta”

Federica Brignone regala un’altra pagina memorabile allo sci alpino italiano vincendo il supergigante sull’Olympia delle Tofane. Una gara impeccabile, che le vale la 31ª vittoria in carriera e la quarta stagionale. Con questa prova di forza, Brignone conferma la sua straordinaria polivalenza, aggiungendo un successo in supergigante ai trionfi già conquistati in gigante (Soelden e Semmering) e discesa libera (St. Anton).

Brignone: “Ho fatto la gara perfetta”

«Ho fatto la gara perfetta», ha dichiarato Federica al termine della prova. La campionessa valdostana ha sciato con una leggerezza e una precisione disarmanti, portando a casa il sesto podio in 11 gare stagionali. I numeri della sua stagione sono straordinari, e il suo sci continua a regalare emozioni a tutti gli appassionati. Solare, leggera e senza limiti, Brignone sta vivendo uno dei momenti più alti della sua carriera, spingendosi oltre ogni confine.

Sofia Goggia settima: “Ho perso il podio al cancelletto”

Dopo il trionfo nella discesa di sabato, Sofia Goggia non riesce a ripetersi e chiude al settimo posto. La bergamasca ha ammesso di aver avuto difficoltà sin dall’inizio:

«Peccato. Sono stata imperfetta ovunque, ma il podio l’ho perso al cancelletto. Di solito scivolo, oggi dovevo fare la catapulta, ma sono partita male. Potevo essere sul podio, ma ho compromesso tutto dalla prima spinta».

Podio: Brignone regina, Gut e Suter a inseguire

Alle spalle di Federica si piazza la sua principale rivale nella corsa alla Coppa del Mondo generale, la svizzera Lara Gut-Behrami, mentre al terzo posto si classifica un’altra elvetica, Corinne Suter, oro in discesa a Pechino. L’Italia sfiora la doppietta con il quarto posto di Elena Curtoni, confermando un momento di forma straordinario per le atlete azzurre.

L’Italia esce da questo weekend di Cortina con un bilancio straordinario. Una nazionale femminile sempre più forte e determinata, che consolida il proprio ruolo di protagonista nel circo bianco. Ora l’attenzione si sposta a Kronplatz, dove martedì si disputerà un gigante, altra specialità in cui Brignone e le sue compagne possono puntare in alto.

