Ancora morti sulle rotaie. Nella serata di ieri una donna di 50 anni ha perso la vita travolta da un treno. La chiamata con la richiesta di intervento è partita pochi istanti dopo le 22.20. Quando sono arrivati i soccorsi, purtroppo non c’era nulla da fare. Panico e paura tra i 130 passeggeri bloccati sul treno.

Donna muore travolta da un treno

Nella sera di domenica 3 novembre drammatico incidente a Monza: una donna di cinquant’anni ha perso la vita, travolta da un treno in corsa della linea S8. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il fatto si sarebbe consumato all’altezza del passaggio a livello dove la signora, per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta dal convoglio. La segnalazione è arrivata da un testimone, un uomo di trentotto anni, che avrebbe assistito alla scena. Ancora sconvolto, è stato trasportato al Policlinico di Monza per essere assistito. Quando i soccorsi sono giunti, per la donna era ormai troppo tardi. (continua dopo la foto)

Panico e paura a bordo

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 22.20 da via Osculati. Insieme ai soccorsi del 118, inviati dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale Emergenza e Urgenza, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della questura, quelli della polfer e i vigili del fuoco di Seregno. A bordo del treno viaggiavano circa 130 persone che, in seguito all’intervento dei soccorsi e del personale sanitario, sono rimaste bloccate a lungo tra le carrozze. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare tutti i passeggeri. Secondo quanto emerso, il gesto della donna sarebbe stato volontario.

