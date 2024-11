Tragico incidente a Milano, in zona Affori: un 20enne in sella ad una moto è morto dopo essere stato travolto da una vettura. Il sinistro, avvenuto per una presunta distrazione del conducente dell’auto, avrebbe poi dato il via ad una carambola in cui sono rimaste coinvolte 6 persone. Alla vista della scena, sul luogo del sinistro, i genitori della giovane vittima avrebbero accusato un malore. (Continua a leggere dopo la foto…)

Incidente a Milano: l’impatto tra auto e moto

La dinamica dell’incidente accaduto in zona Affori, a Milano, appare chiara. Secondo le ricostruzioni riportate dal “Corriere della sera”, i due ventenni in sella a una moto stavano percorrendo il lungo rettilineo di via Pellegrino Rossi, provenendo da via Imbonati.

Dalla direzione opposta arrivava invece un’auto, una Ford familiare grigia, che ha svoltato a sinistra per imboccare via privata Cesare Vignati. A bordo della vettura si trovavano un uomo italiano di 52 anni, residente a Brescello in provincia di Reggio Emilia, e la sua compagna. Da quanto è emerso sembra che l’automobilista non abbia visto il T-Max in arrivo e, svoltando, gli ha tagliato la strada, colpendolo con la parte sinistra del muso della macchina. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il primo impatto dà il via alla carambola

Il 20enne alla guida della moto non avrebbe fatto in tempo a frenare finendo così per impattare con l’auto. La moto, cadendo, avrebbe colpito anche un ciclista che stava passando in direzione periferia e un pedone sul marciapiede. Entrambi riporteranno solo lievi contusioni. Il ciclista, un trentenne italiano, avrebbe rifiutato le cure, mentre il pedone, un 69enne macedone, è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in codice giallo per un profondo taglio alla testa che richiede punti di sutura. La coppia a bordo dell’auto, invece, è rimasta illesa. Tuttavia, ad avere la peggio sono stati i due amici a bordo della moto.

