Incidente tra macchine, William muore a 45 anni: chi c’era sull’altra auto

Un uomo di 45 anni è morto in un tragico incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 3 novembre 2024. Due auto si sono scontrate e nel violento impatto un uomo è morto e diverse persone sono finite in ospedale. L'auto sulla quale viaggiava la vittima è stata sbalzata contro il palo del semaforo che risultava spento.

Incidente Priverno, schianto fatale tra due auto

L’incidente è avvenuto lungo la strada dei Monti Lepini nel Comune di Priverno, nel territorio della provincia di Latina. A scontrarsi sono state due auto, una Toyota Yaris e un Suv Jaguar. I Carabinieri hanno avuto modo di constatare la dinamica dell’impatto. Il Suv, proveniente da Frosinone in direzione Latina, era giunto all’altezza dell’intersezione con via Torretta Rocchigiana. Una volta lì, il mezzo ha impattato con il veicolo guidato dal 45enne che proveniva da via Schito e si stava immettendo per via Torretta Rocchigiana in direzione Priverno. I carabinieri stanno indagando sulle cause del sinistro. (Continua dopo le foto)

I soccorsi

A bordo della Yaris viaggiavano, oltre a William Marras, anche la moglie e i loro due figli minorenni. L’auto è stata sbalzata contro il palo del semaforo che risultava spento. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Priverno. Nell’incidente, sono state coinvolte due autovetture, una, la Jaguar, guidata da un uomo di 36 anni con a bordo la moglie e i suoi due figli minorenni, e una, la Yaris, guidata da Marras. Come stanno le altre persone che viaggiavano sulle auto coinvolte nel sinistro?

