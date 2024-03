“Sono una donna cane, ecco come vivo”: il racconto choc della cosplayer

Una donna cane: è così che si definisce una ragazza americana che ha deciso di vivere la sua vita come farebbe un animale domestico. L’intervista ha svelato tutti i dettagli su questa scelta a dir poco bizzarra.

Vivere come un cane: la scelta di una ragazza americana

Immaginate di vivere come un cane, dormendo in una cuccia, andando in giro al guinzaglio e ubbidendo ai comandi di un padrone. Il caso di una ragazza americana che ha deciso di vivere la sua vita a quattro zampe sta facendo molto discutere. Sui social si chiama Meowdalyn ed è una cosplayer statunitense di grande successo. Il suo profilo instagram conta più di 10.000 follower interessati e incuriositi dal suo modo di vivere. In uno dei post pubblicati, Meow dichiara di “identificarsi” in un cane e di aver scelto di comportarsi nella quotidianità come farebbe l’animale domestico. Nei vari video postati, la ragazza si mostra in pose da cagnolino e ad esempio, finge di mangiare un osso. Ma come spiegare questa strana tendenza? Si tratta di un gioco per catturare l’attenzione del pubblico o c’è qualcosa di più? Qualcuno determinato a scoprire di più su questa bizzarra scelta ha invitato la ragazza in uno show radiofonico per farsi raccontare tutto.

L’intervista a Meow, la donna cane

Meow, la ragazza-cane, è stata ospite del programma radiofonico americano chiamato “The Kyle & Jackie O Show”. Ai microfoni del talk show, la ragazza iniziato a spiegare tutte le particolarità della sua vita impersonando l’animale. Meow ha subito raccontato di dormire in una gabbia anziché in un letto, giustificando la scelta. Pare infatti che riposare in uno spazio ristretto la aiuti a sentirsi più protetta e sicura di notte. I conduttori dello show hanno poi voluto porre la domanda che tutti si chiedono imbattendosi nei social della ragazza.

