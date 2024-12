Dopo un esordio in qualità di attrice, Mara Venier ha debuttato come conduttrice televisiva alla fine degli anni ottanta, raggiungendo il successo negli anni novanta con la conduzione del contenitore di Rai 1 Domenica in, che presenta per quindici stagioni. Il continuato successo del programma durante la sua conduzione le è valso i soprannomi di Signora della domenica e Zia Mara. Purtroppo nella giornata di ieri 8 Dicembre 2024 Mara Venier è finita nell’occhio del ciclone a causa di una sua ospitata poco gradita dal pubblico da casa. (Continua a leggere dopo le foto)

“Domenica In”, Mara Venier nell’occhio del ciclone: cos’è successo

Ieri, domenica 8 dicembre, Mara Venier ha avuto tra gli ospiti in studio a Domenica in i Ricchi e poveri. Il due musicale da dopo la sua partecipazione a Saremo è toranto sulla cresta dell’onda conquistando grandi e piccini. Purtroppo non si può piacere a tutti e la loro presenza ha fatto infuriare parecchie persone sui social che si sono sono scagliate contro la conduttrice: “Anziché spendere soldi per questa roba inguardabile e patetica, ospiti e conduttrice da vomito, potrebbero spendere i soldi pubblici per il GP Formula 1….ma devono fare guadagnare sta bionda, ma con chi è imparentata che non si può cacciare”. Su X, come riportato da Caffeina, si è scatenato letteralmente il panico.

