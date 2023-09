Disastro in autostrada: brutto schianto tra due tir e tre auto

Una violenta collisione si è verificata lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia, precisamente nel tratto compreso tra Seriate e Bergamo, in direzione Milano. L’incidente, avvenuto intorno alle 9.30 di lunedì mattina, ha coinvolto due tir e tre automobili, lasciando la carreggiata impraticabile e causando code chilometriche. Nonostante la gravità dell’incidente, fortunatamente non si sono registrati feriti. Gli interventi dei soccorsi e delle autorità hanno permesso di gestire la situazione, ma il traffico è stato notevolmente compromesso.

Lo schianto sulla A4

L’incidente, avvenuto in una delle arterie autostradali più importanti d’Italia, ha avuto conseguenze significative sul traffico e sulla viabilità locale. Due mezzi pesanti e tre automobili sono stati coinvolti in una collisione a catena che ha portato al ribaltamento di uno degli autotreni. Le forze dell’ordine, insieme ai soccorsi sanitari e ai vigili del fuoco, sono intervenuti tempestivamente per affrontare la situazione e garantire la sicurezza dei conducenti coinvolti. La carreggiata è rimasta chiusa per oltre due ore, causando ingorghi estesi e disagi significativi per chi stava percorrendo l’autostrada in direzione Milano. Si sono verificate code di circa 4 chilometri in direzione Milano e ulteriori 3 chilometri all’altezza dell’uscita obbligatoria di Seriate, verso Milano. Non si sono registrati feriti tra i conducenti coinvolti nell’incidente. Nonostante i danni materiali e il caos nel traffico, il fatto che nessun individuo abbia subito danni fisici è un sollievo. Tuttavia, l’impatto sull’infrastruttura stradale e sulla viabilità è stato notevole.

Le operazioni di soccorso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale. Anche il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha partecipato agli sforzi per ripristinare la situazione e riaprire la carreggiata. Grazie all’efficacia dell’intervento delle autorità e dei soccorsi, la strada è stata riaperta alle 10.45, ma le ripercussioni sul traffico sono durate ancora a lungo. Per gli automobilisti diretti a Milano, è stato suggerito un percorso alternativo dopo l’uscita obbligatoria a Seriate. Si consiglia di percorrere la tangenziale di Bergamo e poi rientrare sull’autostrada A4 alla stazione di Dalmine. Per coloro che devono percorrere lunghe distanze in direzione Milano, la A35 e successivamente la A58 Tangenziale Esterna di Milano sono state suggerite come alternative per evitare ulteriori disagi legati al traffico congestionato sull’A4.