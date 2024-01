Diletta Leotta, il lieto annuncio su lei e il compagno: “Abbiamo aspettato a dirlo”

Pochi minuti fa, Diletta Leotta ha lasciato i fan senza parole con un annuncio da brividi. L’annuncio in questione riguardo anche il suo compagno, l’estremo difensore Loris Karius. “Abbiamo aspettato a dirlo”, ha detto la famosa conduttrice sui suoi canali social. Si tratta di un annuncio molto importante, che cambierà radicalmente la vita della coppia. (Continua…)

Chi è Diletta Leotta

Diletta Leotta è nata a Catania e sin da giovanissima si è legata al mondo della televisione ed in particolare del giornalismo. All’età di 17 anni inizia a collaborare con Antenna Sicilia in una trasmissione calcistica. È diplomata al liceo scientifico ed è laureata in giurisprudenza presso l’università LUISS di Roma. Ha partecipato anche a Miss Italia nel 2009, venendo eliminata alle preselezioni. Nel 2011 esordisce in Mediaset con la trasmissione “Il compleanno di La5”. Nel 2012 veste i panni di “meteorina” di Sky Meteo 24. Per la stagione sportiva 2015-2016 viene chiamata a condurre Sky Serie B e raggiunge l’apice del successo grazie alla sua bravura e alla sua bellezza. Nel luglio 2018 ed in seguito approda a DAZN, per la quale conduce dall’ottobre 2018 il programma Diletta gol, oltre che gli studi pre e post partita delle principali partite di Serie A trasmesse dalla piattaforma. (Continua…)

La storia d’amore con Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius sono legati sentimentalmente dall’ottobre del 2022. La loro storia d’amore è stata ufficializzata dopo un po’ di tempo. I due hanno deciso sin da subito di fare sul serio, mettendo su famiglia. Il 16 agosto 2023, giorno del suo compleanno, è infatti nata la figlia, Aria. La loro storia d’amore procede a gonfie vele. I due presto saranno pronti ad un passo ancora più grande. L’annuncio, infatti, è nell’aria. (Continua…)

Il lieto annuncio

Sui suoi canali social, Diletta Leotta si è lasciata andare ad un lieto annuncio: “Vi devo dire una cosa.. I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”. La coppia, dunque, convolerà a nozze.